Xbox: per Spencer lanciare quattro first party all'anno non è più un'aspirazione, ma un fatto

Nel corso di un'intervista concessa alla testata IGN.com, Phil Spencer è tornato a parlare del proposito di Microsoft di lanciare almeno quattro giochi first party di Xbox l'anno. Il capo della divisione gaming della casa di Redmond è stato davvero chiaro sul punto: non si trratta più di una semplice aspirazione, ma di un fatto, ossia di qualcosa che è stato già raggiunto e che va gestito.

Spencer dice

L'intervistatore è partito da quanto Matt Booty, il capo degli Xbox Games Studios, aveva dichiarato in passato, parlando appunto della volontà di riuscire a lanciare quattro giochi first party all'anno. Il giornalista ha quindi chiesto a Spencer come sta andando il piano, più precisamente se Spencer e i suoi hanno imboccato la giusta via, ricevendo una risposta molto decisa.

Spencer: "Anche meglio, quest'anno. Se partiamo con Hi-Fi Rush, Minecraft Legends, Redfall. Magari qualcuno non vuole darci credito per Redfall, lo capisco. Starfield, Forza, abbiamo appena lanciato Age of Empires 4 su console ieri sera. Fantastico. Devo giocarci. Anche guardando al prossimo anno, assolutamente. Ne abbiamo parlato come di un'aspirazione, ora ne parliamo come di un piano."

Insomma, anche nel 2024 vedremo arrivare i famosi quattro giochi first party di Xbox. Considerando quanto annunciato recentemente, non dubitiamo che avverrà lo stesso anche nel 2025.