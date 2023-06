Xbox, Matt Booty conferma l'intenzione di lanciare quattro grandi giochi ogni anno

La notizia era passata un po' in sordina, ma nel corso di un evento con la stampa sullo sfondo del Summer Game Fest Matt Booty ha confermato l'intenzione di lanciare quattro grandi giochi ogni anno su Xbox, dunque un'esclusiva di peso per ogni trimestre.

Sono fondamentalmente le stesse parole pronunciate da Phil Spencer lo scorso maggio, quando il CEO di Microsoft Gaming ha detto che Xbox riuscirà a lanciare un gioco maggiore a trimestre da ora in poi. È tuttavia chiaro che, alla luce dei titoli presentati durante l'Xbox Games Showcase, si tratta di un proposito che assume significati ben più concreti.

Nello specifico, il concetto che Booty ha tenuto a voler esprimere è che ormai l'azienda ha superato il giro di boa per quanto concerne appunto le uscite, mettendosi alle spalle la fase più complicata e le lunghe attese che l'hanno caratterizzata per avviarsi finalmente a cogliere i frutti degli investimenti compiuti finora.

Come già riportato, nella stessa occasione Booty ha indicato quando potremo vedere in azione Perfect Dark e State of Decay 3, lasciando intendere in generale un calendario che tanto nel 2024 quanto nel 2025 dovrebbe restituire grandi soddisfazioni agli utenti Xbox.