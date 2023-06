Steam: 7 dei 10 giochi più attesi in questo momento usciranno al lancio su Game Pass

Sette dei dieci giochi più attesi in questo momento su Steam, stando ai dati raccolti ed elaborati da SteamDB, usciranno al lancio anche su Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft per Xbox e PC. A farlo notare è stato l'insider Klobrille, di suo molto schierato verso Xbox, ma in questo caso oggettivo nel dato riportato.

Vediamo quali sono i dieci giochi più attesi su Steam al 14 giugno 2023:

STARFIELD (al lancio su Game Pass) Hollow Knight: Silksong (al lancio su Game Pass) Party Animals (al lancio su Game Pass) Manor Lords Hades II PAYDAY 3 (al lancio su Game Pass) S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (al lancio su Game Pass) Frostpunk 2 ARK 2 (al lancio su Game Pass) Cities: Skylines II (al lancio su Game Pass)

Naturalmente in testa a tutti c'è Starfield, di cui si sta parlando moltissimo in questi giorni. Il nuovo gioco di Bethesda pare stia facendo ottimi numeri già in fase di prenotazione, per dire l'attesa che lo circonda ora che è stato svelato completamente.

Da notare che degli altri titoli, solo due sono stati presentati ai recenti eventi di Microsoft: Cities: Skylines II e Payday 3, mentre gli altri sono da tempo in classifica.

Che aggiungere? Sicuramente si tratta di una buona notizia per tutti gli abbonati al Game Pass, che otterranno da subito dei titoli così attesi, senza dover pagare degli extra.