Razer Blade 14 2023: annunciato il nuovo laptop equipaggiato con AMD Ryzen 9 7940HS

I nuovi processori e le schede grafiche in versione mobile stanno pian piano arrivando sul mercato con configurazioni senza dubbio interessanti e dalle prestazioni pronte a settare nuovi record nel mondo dei laptop. Per l'occasione Razer ha pronte molte linee di prodotti, dalle più classiche fino ai top di gamma in grado di soddisfare anche i giocatori più esigenti. Un laptop interamente pensato per questi ultimi è il Razer Blade 14 , adesso aggiornato alla versione 2023 e annunciato quest'oggi.

A livello estetico non ci sono sostanziali stravolgimenti, e la linea che ha contraddistinto anche i modelli precedenti rimane praticamente identica, tanto da non modificarne di molto le misure totali che adesso si attestano su 310,7 x 228 x 17,99 mm di spessore e un peso di 1,8 kg. La scocca, ridisegnata internamente per essere più leggera ma al tempo stesso anche solida, è in alluminio e ricoperta da una speciale copertura per prevenire le impronte delle dita.

Per quanto concerne la connettività troviamo ingressi e porte che rientrano nello standard attuale di configurazione, con tutto il necessario come 2 USB4 Type-C, 1 HDMI 2.1, 1 USB 3.2 Gen 2 Type-A e 1 jack da 3,5 mm. A spiccare è senza dubbio lo schermo che con una risoluzione QHD da 2560 x 1600 e un rapporto di 16:10 riesce a catturare l'attenzione. Le prestazioni si attestano su una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, una picco di luminanza di 500 nit e un tempo di risposta di 3 ms. A concludere la panoramica del Razer Blade 14 vi sono una batteria da 68,1 W per un'autonomia di 10 ore, il supporto a THX Spatial, un touchpad in vetro e una tastiera gaming Razer RGB che ovviamente supporta appieno Razer Chroma.