WWE 2K23, disponibile da oggi il DLC Race to NXT Pack: ecco i dettagli

WWE 2K23 ha ricevuto oggi il suo terzo DLC, intitolato Race to NXT Pack: un contenuto scaricabile che introduce l'Hall of Famer Harley Race, primo detentore del titolo degli Stati Uniti ed ex King of the Ring, nonché quattro nuove superstar di NXT: Tony D'angelo, Ivy Nile, Wendy Choo e Trick Williams.

Accolto dalla stampa internazionale con voti positivi, WWE 2K23 è riuscito a recuperare la fiducia dei tantissimi appassionati di wrestling con un'esperienza in grado di unire il gameplay rinnovato della scorsa edizione a una struttura decisamente ricca di contenuti, che può peraltro contare su di un solido supporto post-lancio.

I personaggi del Race to NXT Pack aggiungono al gioco più di cinquanta nuove mosse e taunt, che possono essere usate anche per le superstar create nella Creation Suite. Ogni superstar giocabile ha anche una propria carta MyFACTION. I contenuti scaricabili possono essere acquistati singolarmente o come parte del Season Pass, della Deluxe Edition e della Icon Edition di WWE 2K23.

Nella modalità MyFACTION di WWE 2K23 di questo mese ci sarà anche uno scontro tra "The Island" e "The Dungeon": i giocatori avranno l'opportunità di partecipare a una serie di eventi speciali fino al 21 giugno, in cui dovranno impersonare vari membri della famosa dinastia di wrestler Anoaʻi e sfidare i rappresentanti della rinomata famiglia Hart. Chi riuscirà a vincere l'evento riceverà come ricompensa una carta Ametista Solo Sikoa.

Il 16 giugno si aprirà il mercato dei Token Ametista, seguito da un evento dal vivo dedicato a WWE SuperCard che il 17 giugno darà come premio una carta Ricochet Ametista. Il 23 giugno ci saranno la collezione di carte "Cash-In Collective" ispirata a Money In The Bank e un evento dal vivo che assegnerà una carta Eddie Guerrero Ametista, entrambi occasioni per ottenere nuove carte potenti da aggiungere alle proprie fazioni. Lo stesso giorno sarà ampliata anche la classifica di Faction Wars che proporrà nuove sfide.

Nei mesi successivi saranno disponibili altri due pacchetti DLC, tra cui il Revel with Wyatt Pack (19 luglio) e il Bad News U Pack (16 agosto).