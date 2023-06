Dead Island 2: in sviluppo due espansioni, Haus e SOLA Festival

Lo studio di sviluppo Dambuster Studios e l'editore Deep Silver hanno svelato i piani per il futuro di Dead Island 2, di cui fanno parte ben due espansioni maggiori, chiamate Haus e SOLA Festival, oltre a dei pacchetti di personaggi aggiuntivi e dei contenuti di vario tipo.

Prosegue inoltre la campagna dei premi su Twitch, pensata per celebrare la notizia. Quindi, guardando alcuni streamer selezionati giocare a Dead Island 2 sulla piattaforma si otterranno degli oggetti di gioco. Per inciso, guardando uno streamer per 20 minuti si dovrebbe ottenere un'arma esclusiva. La campagna proseguirà fino al 9 luglio 2023.

Le espansioni di Dead Island 2

Dead Island 2 ha ricevuto un'accoglienza molto positiva da parte dei videogiocatori, superando di molto le aspettative di vendita dell'editore, dopo che la serie sembra destinata all'abbandono. Le due espansioni sono quindi d'obbligo, per continuare a monetizzare sul successo ottenuti.

La prima è Haus, prevista per il quarto trimestre del 2023, in cui si parlerà di un miliardario che affronta l'apocalisse zombi.

La seconda è SOLA Festival, prevista per il secondo trimestre del 2024, che pare incentrata sul festival che dà il titolo all'espansione.

Haus e SOLA Festival saranno acquistabili autonomamente o come parte dell'expansion pass e usciranno su tutte le piattaforme sulle quali è disponibile Dead Island 2: PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 e PS5.