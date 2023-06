GTA 6, Rockstar ha nascosto un messaggio in codice nell'aggiornamento di GTA Online?

Rockstar Games potrebbe aver nascosto un messaggio in codice relativo a GTA 6 nell'ultimo aggiornamento di GTA Online, San Andreas Mercenaries: si tratta di una t-shirt con un logo circondato da numeri che sembrano far riferimento alle lettere dell'alfabeto.

Risolvendo l'enigma viene fuori il seguente messaggio: "One day will reveal all", "un giorno tutto verrà rivelato", e i fan della serie sperano si tratti di un riferimento al reveal di Grand Theft Auto 6, che non dovrebbe essere lontano se consideriamo il clamoroso leak che ha rivelato video di gameplay e immagini del gioco alcuni mesi fa.

Certo, esiste anche un'altra possibilità, molto meno entusiasmante ma forse più plausibile: che il messaggio faccia in realtà riferimento a un prossimo DLC, sempre di GTA Online, che abbia a che fare con Halloween oppure con gli UFO.

Quale che sia la verità, per il prossimo capitolo della saga già si fanno calcoli importanti: stando ad alcuni analisti, GTA 6 venderà al lancio 14 milioni di copie e incasserà un miliardo di dollari grazie alla straordinaria popolarità del brand.