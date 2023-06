Perfect Dark e State of Decay 3: Matt Booty di Xbox indica quando potremo vederli

Perfect Dark e State of Decay 3 sono stati tra gli assenti all'Xbox Games Showcase 2023, un evento molto ricco di giochi ma con alcune mancanze importanti come i due titoli suddetti, che sono stati menzionati da Matt Booty di Xbox con un'indicazione su quando potremo vederli, sebbene molto vaga.

Il riferimento temporale è estremamente ampio e poco definito: "Guarderei ai prossimi 18 mesi per quanto riguarda la possibilità di mostrare e condividere del gameplay approfondito", ha detto Matt Booty, aggiungendo di essere "cautamente fiducioso" di poter rispettare questo impegno.

Considerando che entrambi sono stati presentati per la prima volta nel 2020, la previsione del capo di Xbox Game Studios sembra fin troppo "cauta", ma evidentemente c'è ancora molto lavoro da fare. Entrambi i giochi sembrano diretti al 2025, a questo punto, considerando che per il 2024 il programma sembra essere già stabilito.

Per quanto riguarda il 2024, Booty ha riferito di aver visto diverse build dei giochi in arrivo e, in particolare, cose di Fable che avrebbe anche voluto mostrare al pubblico, ma che gli sviluppatori hanno voluto invece mantenere ancora segrete.

"Se penso più avanti, verso il 2025, abbiamo visto varie build di giochi tra cui il progetto di The Initiative e, visto che si trovano a Seattle, sappiamo bene come stanno andando avanti i lavori su State of Decay 3". Booty si è detto poi piuttosto convinto di poter mostrare dei gameplay "deep dive" nel giro di 18 mesi per entrambi i giochi, che è un'attesa non da poco.

Nel frattempo, abbiamo saputo che Perfect Dark è comunque in lavorazione e in ottima salute presso Crystal Dynamics, nonostante la ristrutturazione annunciata da Embracer Group.