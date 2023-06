Tomb Raider e Perfect Dark sono in ottima salute, assicura Crystal Dynamics

Dopo le recenti notizie piuttosto preoccupanti su Embracer Group, la grossa compagnia che ha recentemente acquistato i team occidentali che appartenevano a Square Enix, Crystal Dynamics ha tenuto a rassicurare i fan sullo stato di salute di Tomb Raider e Perfect Dark, riferendo che i progetti proseguono senza alcuna conseguenza negativa.

Embracer Group ha annunciato nelle ore scorse una pesante ristrutturazione, che prevede anche una riorganizzazione dell'organico con molti licenziamenti, ma sembra che questa non sia destinata a toccare (o almeno non in maniera pesante) il team Crystal Dynamics, che prosegue dunque i suoi lavori più o meno indisturbata.

"Grazie a tutti per averci contattato per chiedere notizie su Embracer Group e e i piani di ristrutturazione annunciati", si legge in un messaggio su Twitter da parte di Crystal Dynamics. "Vogliamo rassicurare i fan che non ci sarà alcun impatto negativo sui nostri lavori continuativi con i nostri partner The Initiative su Perfect Dark o sul prossimo gioco di Tomb Raider che è in lavorazione insieme ad Amazon Games".



Insomma, Crystal Dynamics ha voluto chiarire che lo sviluppo di Perfect Dark e Tomb Raider continua senza particolari scossoni, rassicurando anche sullo stato del gioco in collaborazione con The Initiative la cui assenza all'Xbox Games Showcase 2023 ha già destato qualche sospetto, sebbene rientri probabilmente nella normalità di uno sviluppo piuttosto lungo, come abbiamo anche spiegato nel nostro speciale sui grandi assenti di casa Microsoft.

A questo punto, attendiamo eventuali notizie su entrambi, anche se probabilmente ci sarà ancora da aspettare un po'.