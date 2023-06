Embracer Group ha annunciato una pesante ristrutturazione, con molti licenziamenti

"Questa mattina abbiamo annunciato un programma di ristrutturazione di Embracer Group che ci renderà un'azienda più snella, più forte e più focalizzata, in grado di sostenersi autonomamente." Così inizia la lettera aperta con cui Lars Wingefors, il CEO di Embracer Group, ha annunciato un pesante programma di ristrutturazione, che prevede molti licenziamenti.

Come ricordato nella lettera, negli ultimi anni Embracer Group "ha investito in modo significativo sia in acquisizioni che in una strategia di crescita organica accelerata. Abbiamo acquisito alcune delle principali proprietà intellettuali nel settore dell'intrattenimento e abbiamo investito in uno dei più grandi flussi di giochi dell'intera industria."

Il programma di ristrutturazione mira rafforzare l'azienda e a migliorarne il flusso di cassa così da "far fronte alla peggiorata situazione economica e di mercato".

Il programma "ridurrà significativamente il nostro debito. Dopo il completamento di questo programma, genereremo crescita della redditività con minori rischi aziendali e margini più elevati nel segmento PC/Console nei prossimi anni. Questo, a sua volta, ci darà la libertà di continuare a crescere e offrire esperienze di alta qualità che i nostri giocatori apprezzano davvero."

Il programma è diviso in più fasi e si concentrerà sulla riduzione dei costi, l'allocazione di capitale, sull'efficienza e sul consolidamento. La prima fase, quella del taglio dei costi, inizierà subito. Sono previsti molti licenziamenti. La seconda fase, anch'essa già iniziata, prevede un'analisi più accurata della situazione per prendere delle scelte mirate. La terza e ultima fase "si concentrerà sulla consolidazione interna, sull'utilizzo delle risorse e sulle sinergie all'interno del Gruppo."

Sui licenziamenti non vengono forniti numeri specifici: "Attualmente Embracer impiega circa 17.000 persone e, sebbene quel numero sarà inferiore alla fine dell'anno, è ancora troppo presto per fornire una previsione esatta al riguardo.

È doloroso vedere membri talentuosi del team andarsene. Le nostre persone sono ciò che costituisce il tessuto stesso di Embracer. Comprendo e rispetto che molti di voi saranno preoccupati per la propria posizione e non ho tutte le risposte a tutte le domande. Voglio essere chiaro sul fatto che le decisioni riguardo a questo programma non sono state prese alla leggera.

Sto chiedendo a tutti i nostri manager di guidare e agire con compassione, rispetto e integrità. In ogni fase e dove possibile, lavoreremo per garantire che i membri del team interessati ricevano informazioni per primi. Dove possibile, cercheremo di offrire la possibilità di passare ad altri progetti."

Viene inoltre fatto notare che a fronte dei licenziamenti in alcune compagnie, ci saranno anche delle assunzioni in altre. "La verità è che più agiremo velocemente, prima emergeremo come una compagnia più forte."

Per quanto riguarda i giochi, l'impatto della ristrutturazione colpirà solo quelli non annunciati, mentre quelli annunciati seguiranno il programma stabilito. Il tutto in un periodo che vedrà molti lanci forti per la compagnia, quali Remnant 2, Warhammer 40,000 Space Marine 2, Payday 3, Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, Arizona Sunshine 2, Alone in the Dark, Homeworld 3 e altri ancora, periodo iniziato con l'ottimo lancio di Dead Island 2, andato ben oltre le aspettative.