Immortals of Aveum: un video gameplay da 40 minuti per lo sparatutto magico di EA

Il canale YouTube Gamer's Little Playground ha pubblicato un lungo video gameplay di oltre 40 minuti di Immortals of Aveum, l'action shooter in prima persona basato sulla magia sviluppato da Ascendant Studios e pubblicato da Electronic Arts.

Il filmato nella prima parte mostra lo svolgimento della missione principale vista anche nel gameplay trailer presentato durante il Summer Game Fest della scorsa settimana. Il protagonista Jak che prende d'assalto un automa dalla dimensioni gargantuesche che ospita un battagliane delle truppe d'assalto di Sandrakk. Stando alle informazioni condivise dallo YouTuber si tratta di una sequenza tratta dal Capitolo 3. Negli ultimi 10 minuti invece viene mostrata una sessione tratta dal Capitolo 8 quindi in una fase decisamente più avanzata dell'avventura.

Immortals of Aveum sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 20 luglio 2023.

Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere il nostro provato, in cui siamo rimasti colpiti in positivo dall'adrenalinicità del gameplay e il comparto tecnico, ma un po' meno dall'immaginario fantasy e alcune incertezze delle performance, chiaramente il tutto da valutare in maniera approfondita in sede di recensione.