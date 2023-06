Armored Core 6 Fires of Rubicon: nuovi video gameplay per il gioco FromSoftware

In occasione del nuovo contatto ravvicinato, FromSoftware ha pubblicato altri tre video gameplay di Armored Core 6 Fires of Rubicon, che mostrano il gioco in una sessione registrata in presa diretta, in tre momenti diversi.

Abbiamo avuto modo di vedere da vicino il gioco in occasione della Summer Game Fest, presso uno stand Bandai Namco tutto costruito in modo da riprodurre le ambientazioni fantascientifiche della serie.

Potete dunque ottenere nuove informazioni sul gioco leggendo la nuova anteprima di Armored Core 6 Fires of Rubicon pubblicata proprio in questi minuti sulle pagine di Multiplayer.it.

Dopo 11 anni dall'ultimo capitolo della serie, il gioco sembra riallacciarsi precisamente dove si era interrotto all'epoca. Anche in questo caso si tratta di costruire, modificare e controllare enormi mech da combattimento che si muovono in uno spazio 3D combattendo contro altre macchine da guerra.

Dall'esperienza dei souls-like deriva invece la profondità del sistema di combattimento e il livello di sfida di alcuni boss, almeno in base a quanto riferito da FromSoftware e visibile anche nell'ultima demo mostrata, anche se ovviamente il contesto è completamente diverso.

Nei nuovi video pubblicati oggi, vediamo qualcosa sulle ambientazioni del gioco, che presentano mega-strutture esplorabili e impianti sospesi, a fornire situazioni di scontro al chiuso o all'aperto, oltre a qualche suggestione sul sistema di spostamento e combattimento.

In un video è visibile anche quello che sembra essere lo scontro con un boss, a dimostrazione della presenza di elementi epici e impegnativi nel tipico stile della software house, anche in questo caso.

Armored Core 6 Fires of Rubicon arriverà il 25 agosto 2023 su PC e console, se volete conoscere meglio la serie vi rimandiamo al nostro speciale in cui questa serie di culto viene spiegata bene.