Armored Core, la serie culto di FromSoftware spiegata bene

Per chiunque segua FromSoftware fin dagli albori è stato davvero incredibile osservare l'esplosione di popolarità dei suoi giochi. Quella che infatti oggi viene vista come "la casa dei soulslike" era infatti in passato uno sviluppatore ancor più eclettico e imprevedibile, capace di buttarsi in una miriade di esperimenti completamente diversi l'uno dall'altro, pur avvicinandosi davvero di rado all'eccellenza.

Gli albori: il primo Armored Core

Il primo Armored Core visto adesso non fa grande effetto, ma per l'epoca era un gioco davvero evoluto e complesso

Meglio partire dalle basi, con una spiegazione che per certi versi è anche una piccola lezione di storia. Fin dal principio, infatti, gli Armored Core sono degli action in terza persona incentrati sull'uso di enormi mech personalizzabili, pesanti esoscheletri metallici armati fino ai denti che il giocatore deve gradualmente migliorare per arrivare alla fine di una campagna divisa in missioni. Non è però tanto l'azione il cuore pulsante dell'esperienza, quanto la appena citata personalizzazione: durante il gioco è possibile acquistare parti di ogni tipo per il proprio robottone, che mutano completamente la sua risposta ai comandi e l'efficacia dei suoi attacchi, e alle volte è necessaria una notevole furbizia nell'assemblaggio per rispondere al meglio a certi pericoli. Questo tipo di progressione rappresenta a tutti gli effetti un elemento GDR molto marcato, che non permette di giocare superficialmente (pena una morte rapida e brutale) e ha quasi certamente influenzato anche i souls in buona parte.

Il primissimo Armored Core fu, in particolare, un lavoro sopraffino, specialmente se si considera che uscì per Playstation nel lontano 1997. Se lo si contestualizza al periodo storico era indubbiamente uno dei giochi più brillanti di quell'epoca, per via della sua complessità unica e della varietà di opzioni a disposizione del giocatore. Non bastasse, la sua struttura a missioni non era gestita frettolosamente, bensì inserita in una campagna rispettabilissima con obiettivi estremamente variegati, dove per non soccombere era necessario avanzare con discreta tattica (e parsimonia, viste le munizioni limitate), o si rischiava addirittura di finire indebitati per i danni subiti e le spese sostenute. In più, la difficoltà è sempre stata più o meno comparabile alle esperienze FromSoftware moderne: punitiva e amplificata da un tutorial pressoché inesistente, tanto che l'unico modo per smorzarla era a tutti gli effetti morire ripetutamente; una volta indebitati oltre un certo livello, il proprio alter ego veniva difatti modificato durante una pericolosissima operazione chiamata "Human Plus", e potenziato con alcune abilità capaci di facilitare in modo sensibile gli scontri.

La legnosità del sistema iniziale è un problema, ma la personalizzazione permette presto di gestire il proprio mech con molta più tranquillità. La difficoltà resta però notevole

Anche considerando tutte queste peculiarità e le sue notevoli qualità, Armored Core non riuscì a convincere il mercato, ma la motivazione non è da ricercarsi esclusivamente nella scarsa accessibilità del tutto. Il gioco aveva pur sempre un discreto mix di difetti che, come in molte delle produzioni FromSoftware, gli impediva di raggiungere la vera eccellenza. Per rendere al meglio l'impatto del complesso sistema di sviluppo, infatti, il mech e le armi di partenza erano goffi e pesanti, rendendo le battute iniziali della campagna un'esperienza tutto fuorché adrenalinica nonostante l'elevato livello di sfida. Non bastasse, si trattava comunque di uno sparatutto in un'era dove l'uso della seconda levetta analogica non era diffuso, e quindi sia il movimento laterale del mech che lo spostamento verticale della telecamera sfruttavano... i trigger dorsali. Allora era accettabile, certo, ma resta comunque uno schema di controlli sgraziato e scarsamente intuitivo. Infine, nonostante la varietà di obiettivi meritasse il più delle volte dei complimenti, non mancavano di certo le missioni pessime, tra cui battaglie in mappe chiuse disegnate malamente e fastidiose da navigare, e una missione finale con una fase platform talmente irritante e mal calcolata da non esser stata mai più riproposta nella serie.

Difetti a parte, le vendite non furono affatto male, tanto da giustificare la produzione di ben due espansioni indipendenti. Quella più importante per continuare l'analisi del marchio è però Project Phantasma, dato che fu il primo titolo del mix a implementare un elemento strutturale poi ripreso da quasi tutti gli altri giochi: l'arena. Già, perché negli Armored Core il personaggio principale è praticamente sempre un mercenario, ma non è certo l'unico, dunque gli sviluppatori pensarono bene di affiancare alle normali missioni (numerose, ma in media non particolarmente durature) anche degli scontri 1 contro 1 con tanto di classifica interna. Di norma nella serie compaiono sotto forma di simulazioni, utilissime per sperimentare mech appena assemblati o armi nuove, e per guadagnare qualche soldo in più senza il rischio di indebitarsi. Scontri di questo tipo erano per certi versi presenti anche nel primissimo capitolo sotto forma di PVP con split screen, torneremo a breve sull'argomento, perché si tratta di un altro fondamentale delle opere di FromSoftware qui già ampiamente consolidato.