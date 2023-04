Star Wars: il capo di Respawn Entertainment parla di "altre cose" in sviluppo per la saga

Respawn Entertainment ha appena pubblicato Star Wars Jedi: Survivor, ma pare che non abbia finito di lavorare sulla saga. L'indizio arriva da Vince Zampella, capo di Respawn Entertainment.

Zampella, ricordiamo, è a capo del franchise di Battlefield dal 2021 e quindi segue non solo i lavori di Respawn ma anche di DICE e Ridgeline Games. In un'intervista gli è stato chiesto come andavano i lavori presso i vari team e la risposta di Zampella ha toccato vari punti.

Zampella ha detto: "Le cose vanno alla grande. Apex Legends ha avuto un sacco di competizione lo scorso anno. Abbiamo superato tale periodo. Questa stagione ha ottenuto ottimi risultati. Abbiamo un'altra stagione in arrivo abbastanza presto. Abbiamo cose in sviluppo di cui non stiamo ancora parlando. Alcune cose di Star Wars, anche, il che è eccitante".

Il capo di Respawn Entertainment ha citato in modo esplicito solo Apex, ovvero un gioco di Respawn Entertainment, quindi pare che anche queste "cose nuove" di Star Wars siano legate al team di Jedi Survivor, ma ovviamente è possibile che Zampella abbia pensato anche a progetti anche di DICE e Ridgeline Games, visto che collabora anche con loro. In ogni caso, non abbiamo assolutamente idea di cosa potrebbero essere questi progetti di Star Wars.

Si potrebbe trattare di un DLC per Star Wars Jedi Survivor, oppure qualcosa di nuovo che da parte di EA. Per ora è impossibile dirlo, quindi non ci resta altro da fare se non attendere.

In ogni caso, Respawn Entertainment è impegnata a creare patch per Jedi Survivor: EA ha anche pubblicato un messaggio di scuse a riguardo.