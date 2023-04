Animal Crossing New Horizons ci regala un biglietto aereo gratuito per il primo maggio

In occasione del primo maggio, Animal Crossing New Horizons regala ai giocatori un biglietto aereo gratuito da usare in-game che potete reclamare entro il sette di maggio.

L'informazione è stata condivisa tramite l'account ufficiale di Animal Crossing su Twitter, come potete vedere poco sotto. Gestito da Fuffi, l'account spiega con il suo solito tono scherzoso e allegro che è disponibile per tutti i giocatori un biglietto.

Come sempre, per usare il biglietto è necessario andare all'aeroporto, ritirarlo e poi selezionare la voce "Vorrei partire" per sfruttarlo. Ripetiamo che il biglietto ha validità limitata, quindi non sprecate l'occasione!

Ricordiamo che l'aeroporto di Animal Crossing New Horizons ha varie funzioni. Permette di visitare le isole di altri giocatori, così come raggiungere isole casuali dove raccogliere risorse e trovare altri abitanti da aggiungere al nostro villaggio, se si dovesse avere ancora spazi liberi.

Diteci, farete un bel viaggio in Animal Crossing New Horizon questo primo maggio?