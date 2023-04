Star Wars Jedi: Survivor, video confronto fra PS5, Xbox e PC mostra incertezze ovunque

Nonostante un'ottima accoglienza da parte della critica, Star Wars Jedi: Survivor continua a palesare evidenti incertezze tecniche, come dimostrato anche da questo video confronto fra le versioni PS5, Xbox Series X|S e PC da parte del solito ElAnalistaDeBits.

Il video segue lo schema tipico dello youtuber, con un'analisi ancora piuttosto veloce e superficiale sulle caratteristiche tecniche ma che consente comunque di avere una prima idea di come il nuovo gioco EA e Respawn funzioni sulle varie piattaforme.

Non si tratta di risultati particolarmente confortanti, visto che Star Wars Jedi: Survivor sembra non riuscire a trovare delle performance solide su nessuna piattaforma.

Su PS5 e Xbox Series X, Star Wars Jedi: Survivor presenta due modalità di visualizzazione: la modalità qualità grafica punta ai 4K (2160p) a 30 fps, ma in entrambi i casi con ricostruzione temporale dell'immagine (la risoluzione nativa sembra essere 1440p), mentre la modalità Performance punta a 60 fps con risoluzione 1440p. Quest'ultima però non riesce a fornire prestazioni stabili, con frequenti cali di frame-rate, nonostante una riduzione generale nella complessità grafica, oltre che nella risoluzione nativa.

La risoluzione media risulta più alta su Xbox Series X, mentre su PS5 i cali di frame-rate sono meno frequenti, ma in alcune situazioni si mostrano più profondi rispetto alla console Microsoft. In ogni caso, stuttering e imperfezioni sono comunque presenti in tutti i casi.

Una questione particolare sembra derivare dai riflessi in ray tracing, che sembrano essere attivi anche in modalità performance e potrebbero dunque influire negativamente sulle prestazioni. La versione PC, come è ormai ben noto, presenta probabilmente i problemi maggiori. Come riferito in precedenza, EA ha già pianificato una serie di patch per le prossime settimane per risolvere i problemi tecnici, pubblicando anche un messaggio di scuse ufficiale.