Una giornata no è una giornata no e si può fare davvero poco per raddrizzarla. Magari decidi di andare in un rinomato ristorante a mangiare pesce con la famiglia e il giorno dopo ti ritrovi a vomitare anche l'anima perché il pesce non era proprio freschissimo, oppure prendi un'astronave e finisci su di un pianeta alieno, purtroppo schiantandotici sopra. C'è vita nell'universo e a quanto pare vuole mangiarci. Sono cose che capitano, ma che possono avere dei rivolti più che positivi, come vedremo nella recensione di Stranded: Alien Dawn , un survival che si è dimostrato più interessante del previsto.

Non ci siamo mai fatti trovare impreparati. In principio abbiamo combattuto impugnando delle lance costruite con materiali di fortuna, come dei primitivi, poi abbiamo eretto degli steccati di legno attirando i nemici verso le nostre difese con uno studio accorto della base, quindi abbiamo sviluppato dei sistemi difensivi impenetrabili, tra torrette automatiche, lanciafiamme, trappole, sensori di movimento e quant'altro, fino ad arrivare a guidare dei veri e propri mech armati di tutto punto. Nel mentre ci siamo dotati di ogni confort. Tanto se proprio bisogna morire su di un pianeta sconosciuto è meglio farlo con l'aria condizionata, alimentata da energia solare o eolica, che lasciarsi andare alla disperazione. Certo, la vita non è stata facile e presto le falle del gruppo hanno iniziato a venire a galla, creando non pochi problemi. Comunque sia l'ottimo lavoro fatto ci ha salvato da momenti di depressione, da pacifismo, dagli acciacchi dell'età e da tanti altri problemi psicologi e fisici che sono emersi con il passare dei giorni. Se dopo tutto questo siamo ancora qui, un motivo ci sarà.

È vero, siamo stati attaccati da decine di alieni (e se, in questo caso, gli alieni fossimo noi?), alcuni dei semplici insettoni poco pericolosi, altri grossi il doppio di noi che non vedevano l'ora di assaggiare carne terrestre.

In Stranded: Alien Dawn si sopravvive, ma si prospera anche

In Stranded: Alien Dawn ci sono alieni buoni e altri proprio no

Se non lo avete capito Stranded: Alien Dawn è un survival gestionale per giocatore singolo che punta moltissimo sulla narrazione emergente creata dai suoi sistemi di gioco. In senso lato guarda parecchio verso Dwarf Fortress, pur senza sfiorarne la complessità, ma anche verso la strategia in tempo reale e la simulazione di vita alla The Sims, pur essendo ogni sistema contestualizzato allo scenario. All'inizio di ogni partita bisogna scegliere il pianeta su cui giocare, il tipo di avamposto che si vuole costruire, le risorse a disposizione e l'identità dei sopravvissuti che formeranno il nostro gruppo di quattro o più persone, accettando la selezione automatica casuale fatta dal gioco, oppure scegliendo direttamente chi portare esaminandone prima le caratteristiche per ponderare meglio se potranno esserci utili o meno.

Gli scenari meritano una parola a parte perché sono molto diversi tra di loro. In uno bisogna costruire un vero e proprio avamposto militare, in un altro uno commerciale con l'obiettivo di accumulare abbastanza soldi da comprarsi l'intero pianeta.

La mongolfiera può essere usata per cercare risorse sulla lunga distanza

C'è da dire che a tutti abbiamo preferito lo scenario standard, quello il cui principale obiettivo è di rimanere in vita, perché per molti versi più interessante e aperto degli altri, che mirano maggiormente alla specializzazione del gruppo. Ma torniamo proprio dai nostri sfortunati eroi. Ogni sopravvissuto è più versato in certe attività che in altre. Ad esempio si può scegliere qualcuno che sia una specie di maestro in combattimento, oppure uno scienziato capace di osservare l'ambiente circostante più velocemente, o ancora un artigiano provetto. Con il tempo e l'utilizzo le abilità migliorano, ma all'inizio è meglio lasciare perdere. Naturalmente le tare non mancano e nel corso della partita possono emergere problemi legati ad esempio alla facilità con cui uno dei sopravvissuti si deprime, o alla mancanza di attività ricreative adeguate. Ogni tratto del carattere di un personaggio può creare situazioni di gioco differenti e a loro modo interessanti. Peccato che manchi completamente la possibilità di creare dei sopravvissuti personalizzati. Comunque sia, formata la nostra squadra è arrivato il momento di farla schiantare con la sua astronave, quindi di iniziare a guardarsi intorno.