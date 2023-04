I giochi AAA possono oramai costare fino a un miliardo di dollari per il report della CMA

L'autorità britannica per la concorrenza e i mercati (CMA) ha da poco bloccato la fusione tra Microsoft e Activision Blizzard, come oramai già saprete. L'informazione è stata condivisa insieme a un documento che include una lunga serie di informazioni legate al mondo videoludico. Ad esempio, la CMA ha rivelato che alcuni grandi editori riferiscono che la realizzazione dei loro giochi AAA può costare oltre 1 miliardo di dollari.

Secondo il rapporto, i giochi AAA attualmente in sviluppo e che potrebbero essere pubblicati nel 2024 o nel 2025 ricevono in genere budget di sviluppo pari o superiori a 200 milioni di dollari. Ci sono però esempi di giochi più costosi, come Call of Duty che ha già superato i 300 milioni di dollari di costi di sviluppo e il prossimo Grand Theft Auto che richiederà probabilmente un budget di sviluppo pari o superiore a 250 milioni di dollari. Se si considerano i costi di marketing, la cifra può arrivare a oltre 1 miliardo di dollari: un grande studio di sviluppo non meglio identificato, ad esempio, ha dichiarato che lo sviluppo di un grande franchise è costato 660 milioni di dollari e il marketing quasi 550 milioni di dollari.

Questi costi dimostrano un aumento significativo rispetto a cinque anni fa, quando la maggior parte dei giochi AAA aveva un budget compreso tra 50 e 150 milioni di dollari, secondo la fonte.

La sentenza della CMA, che cita un rapporto del gruppo di intelligence di mercato IDG, ha anche rivelato dettagli sulle crescenti richieste di dipendenti per i nuovi titoli di Call of Duty. "Dobbiamo creare così tanti contenuti per Call of Duty che non possiamo più appoggiarci a uno studio principale", ha dichiarato Activision nel rapporto. "Ora abbiamo bisogno di quasi 1,5 studi principali per ogni Call of Duty annuale. Questo tipo di pressione sulla quantità di contenuti ci sta costringendo a ricorrere sempre di più a lavoratori esterni. Non credo che la situazione cambierà presto".

In altre parole, i giochi più grandi costano sempre di più e ovviamente questo significa anche che sono più rischiosi da realizzare e devono vendere molto per essere considerati un successo.

Il caso dell'acquisizione di Activision Blizzard è di primaria importanza e anche il primo ministro inglese Rishi Sunak ha difeso la CMA.