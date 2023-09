Diablo 4: la patch 1.1.4 arriverà prima della Stagione del Sangue, novità a breve

Questo dettaglio è stato condiviso dal community director Adam Fletcher con un post su X, dove ha confermato l'arrivo di un ulteriore e probabilmente ultimo aggiornamento per la Stagione degli Abietti tutt'ora in corso.

Cosa sappiamo della Stagione del Sangue di Diablo 4

La Stagione del Sangue di Diablo 4 aprirà i battenti il 17 ottobre, il che significa che avete ancora poco meno di un mese e mezzo per completare eventuali attività che avete lasciato in sospeso nell'attuale stagione. Ricordiamo inoltre che per prendere parte alla prossima season sarà necessario creare un nuovo personaggio nel Ream Stagionale.

Nella Stagione del Sangue i giocatori dovranno affrontare un nuovo esercito di vampiri famelici che a quanto pare hanno intenzione di rendere Sanctuarium il loro terreno di caccia. Introdurrà una nuova serie di missioni, Poteri Vampireschi e 5 boss da endgame aggiuntivi.

Inoltre, il team di Blizzard ha promesso di introdurre nel corso della stagione una serie di novità e modifiche, alcune delle quali chieste a gran voce dai giocatori, come una gestione più efficiente delle gemme nell'inventario. Nello specifico per ora sono stati promessi: