Starfield: Script Extender realizzato e lanciato a tempo di record

La scena dei modder non sta perdendo tempo e ha lanciato a tempo di recordo lo Script Extender per Starfield , gioco ancora disponibile solo in accesso anticipato, ma che già può contare su centinaia di migliaia di giocatori . Del resto già ci sono decine di mod scaricabili, il che è tutto dire di come la comunità dei modder stesse aspettando l'arrivo del nuovo titolo di Bethesda Softworks.

Starfield: la comunità dei modder è già attivissima

Per confronto, Lo Script Extender di Fallout 4 uscì dopo molti mesi dal lancio del gioco, il che è tutto dire considerando che anche quello fu un gioco attesissimo che vendette milioni di copie.

Lo Starfield Script Extender (SFSE) è disponibile per il download da Nexus Mods. Come spiegato brevemente dalla descrizione ufficiale, è uno strumento che aggiunge al gioco delle capacità di scripting aggiuntive. Attualmente supporta solo la versione Steam del gioco. Quindi se lo avete acquistato nel Microsoft Store o pensate di giocarci tramite Game Pass, non potrete installare la mod.

Da sottolineare inoltre che si tratta della primissima versione, non ancora completa di tutte le caratteristiche, che saranno implementate nei prossimi mesi.

Cosa consente di fare lo Starfield Script Extender? Detto con parole semplici, di creare e lanciare mod più complesse di quelle realizzabili con gli strumenti base. Ad esempio sono già disponibili diverse mod interessanti che lo usano, come Baka Achievement Enabler (SFSE), che impedisce al gioco di disattivare gli obiettivi quando si installano delle mod o si usa la console; Native HDR, che migliora il supporto per l'HDR ed Enemy Friendly Fire, che attiva il fuoco amico per tutti i PNG, così che gli avversari non possano spararsi addosso impunemente.

A questo punto, per dare ai modder davvero tutto ciò che gli serve, non rimane che attendere il lancio del Creation Kit ufficiale da parte di Bethesda.