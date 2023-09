Escape from Tarkov Arena è mediocre, serve per attirare giocatori nella serie, per gli sviluppatori

Escape from Tarkov Arena è un gioco mediocre, pensato soltanto per attirare giocatori nella serie. A dirlo non è stato un critico poco accorto o qualche giocatore frustrato, ma il director di Escape from Tarkov, in un'intervista concessa alla testata GamesRadar+, in occasione della Gamescom 2023.

Nikita Buyanov, questo è il nome dello sviluppatore, non è un membro qualsiasi di Battlestate Games, lo studio di sviluppo di Escape from Tarkov, ma ne è il fondatore e capo. Durante la fiera di Colonia gli è stato chiesto il motivo dell'allontamento dalla formula tradizionale di Escape from Tarkov, quella degli extraction shooter, con l'annuncio di Arena, uno spin-off PvPvE, domanda cui Buyanov ha risposto candidamente: "L'idea è di fatto semplicissima: avere più giocatori possibile. Escape from Tarkov è un gioco davvero interessante e vogliamo che abbia sempre più giocatori. Abbiamo deciso di realizzare qualcosa di mediocre nel mezzo, un gioco mid-core che attragga l'attenzione e che porti più giocatori a giocare e a familiarizzare con Escape from Tarkov."