Xbox Game Pass, settembre 2023: annunciati i nuovi giochi della prima metà del mese

Microsoft ha annunciato la prima mandata di nuovi giochi per Xbox Series X|S, Xbox One e PC che andranno ad arricchire le fila di PC e Xbox Game Pass a settembre 2023. La lista questa volta è più corta del solito, ma include titoli molto attesi dai giocatori, come ad esempio Starfield e Lies of P. Nel dettaglio:

GRIS - cloud, console e PC - 5 settembre

Starfield - cloud, PC e Xbox Series X|S - 6 settembre

Solar Ash - cloud, console e PC - 14 settembre

Lies of P - cloud, console e PC - 19 settembre

GRIS (ecco la nostra recensione) è un gioco narrativo che include alcune meccaniche basilari da platform che ci mette nei panni di una giovane donna che ha perso la propria voce. Il giocatore dovrà esplorare una serie di ambientazioni surreali che rappresentano i vari stadi del dolore della donna. Il nostro personaggio guadagna man mano nuove abilità e raccoglie della luce che ridà colore al mondo, aiutando la protagonista ad affrontare una cupa realtà.

Starfield non ha davvero bisogno di grandi presentazioni. Si tratta del colossale e attesissimo GDR ambientato nello spazio di Bethesda e ha tutte le carte in regola per tenere incollati i giocatori allo schermo per decine se non centinaia di ore. Se volete saperne di più ecco la nostra recensione.

Solar Ash è un action adventure ambientato in un mondo surreale, dove i giocatori controllano Rei, una staffetta del Vuoto decisa a fare di tutto per impedire che il suo pianeta finisca vittimma nel cammino di voracità eterna dell'Ultravuoto. Ecco la nostra recensione.

Ultimo, ma non per importanza, Lies of P è un promettente souls-like realizzato dal team coreano di Neowiz e basato sull'opera più famosa di Carlo Collodi. Si tratta infatti di un action GDR che prende ispirazione dalla classica storia di Pinocchio, di cui vestiremo i panni, ma in una rivisitazione dark e crudele in cui dovremo affrontare gli orrori che si celano a Krat, una splendida città caduta misteriosamente in rovina.