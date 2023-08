Alan Wake 2 è stato rinviato per evitare Marvel's Spider-Man 2 e non solo

"Non vediamo l'ora di mostrarvi cosa sta combinando il romanziere preferito di tutti nel Luogo Oscuro alla Gamescom 2023 della prossima settimana. Grazie per la vostra pazienza!"

"Ottobre è un mese incredibile per la pubblicazione dei giochi e speriamo che questo rinvio dia più spazio a tutti per godersi i propri giochi preferiti", ha dichiarato Remedy Entertainment.

Remedy ha annunciato il rinvio di Alan Wake 2 , che fortunatamente sarà solo di dieci giorni. Non arriverà più il 17 ottobre come previsto in precedenza, con la nuova data di uscita fissata al 27 ottobre 2023 su PS5, Xbox Series X|S e PC.

Troppi giochi a ottobre 2023?

Seppur Remedy non abbia citato nessun gioco in particolare, basta dare una rapida sbirciatina al calendario per farsi un'idea dei motivi dietro al rinvio di Alan Wake 2. Ad esempio, nella stessa settimana della precedente data di uscita sono in programma due pesi massimi come Marvel's Spider-Man 2 e Super Mario Bros. Wonder (entrambi usciranno il 20 ottobre).

Nelle settimane immediatamente precedenti inoltre arriveranno anche Assassin's Creed Mirage (5 ottobre, ora che la data di uscita è stata anticipata), Forza Motorsport (10 ottobre) e Lords of the Fallen (13 ottobre). Per non parlare poi dell'onda lunga delle uscite di settembre, un mese in cui vedremo il debutto di Starfield, EA Sports FC 24, la versione PS5 di Baldur's Gate 3 e Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Insomma da questo punto di vista è comprensibile che Remedy abbia deciso di spostare il lancio di Alan Wake 2 a una data più tranquilla in termini di pubblicazioni, ma comunque non troppo distante da quella originale.