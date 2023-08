The Walking Dead: Destinies annunciato per PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch

Il publisher GameMill Entertainment e gli sviluppatori di Flu Games hanno annunciato oggi l'avventura narrativa The Walking Dead: Destinies per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam).

Non è stato indicato un periodo di uscita, ma in compenso sappiamo già che il gioco sarà venduto al prezzo di 49,99 dollari. L'annuncio è stato accompagnato dal primo trailer ufficiale, che trovate nel player sottostante.