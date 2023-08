Jurassic World Evolution 2: Prehistoric Marine Species Pack, la recensione del pacchetto acquatico

E così è stato, secondo quello che è ormai una sorta di modus operandi consolidato di Frontier Developments con le sue simulazioni, com'è anche comprensibile che sia per dei titoli così sfaccettati e ampi. C'è anche da dire che questo Prehistoric Marine Species Pack viene proposto a un prezzo veramente abbordabile (7,99€), dunque è difficilmente attaccabile come avida operazione commerciale.

Lo schema pianificato da Frontier Development per Jurassic World Evolution è chiaro, e si è ripetuto anche nel secondo capitolo in maniera del tutto simile al capostipite, anche se con una minore enfasi: l'idea è proporre una buona base in termini di struttura e gameplay e poi arricchire i contenuti attraverso un apporto piuttosto costante di DLC. La questione è meno evidente nel seguito, che comunque parte da una forma iniziale già piuttosto completa, ma emerge chiaramente, alla lunga, anche in questo caso, come vediamo in questa recensione di Jurassic World Evolution 2: Prehistoric Marine Species Pack .

Le specie marine

Il Dunkleosteus di Jurassic World Evolution 2: Prehistoric Marine Species Pack

Visto lo spazio dedicato alle parti acquatiche anche nella promozione di Jurassic World Evolution 2, è strano che ci siano voluti quasi due anni per avere un'espansione dedicata, dopo aver visto una certa limitatezza, in questo ambito, nel gioco principale. Evidentemente, l'elaborazione di queste ha richiesto più tempo del previsto, o semplicemente Frontier le ha valutate meno prioritarie di altre da aggiungere all'ormai ampio parco dinosauri nel gioco. In ogni caso, le nuove creature si mostrano decisamente curate come attente ricostruzioni degli animali originali, dal piccolo Nothosaurus al gigantesco Shonisaurus. Le nuove specie non puntano tanto alla spettacolarità propria del Mosasaurus, già presente nel gioco base, ma rappresentano un importante completamento della fauna acquatica per arricchire le lagune, fin qui utilizzate soprattutto per fare spazio al colossale dinosauro marino suddetto, che tuttavia potrebbe avere stancato, a questo punto.

Le quattro creature non sono moltissime, ma sono sufficientemente varie tra loro in modo da trovare tutte spazio all'interno del parco come preziose varietà da mostrare al pubblico. La scelta in effetti è interessante: troviamo l'Archelon, che è una sorta di antenato della tartaruga moderna ma di dimensioni gigantesche.

Il Nothosaurus in Jurassic World Evolution 2: Prehistoric Marine Species Pack

Il Nothosaurus è piuttosto piccolo ma alquanto inquietante data la vicinanza ai coccodrilli, diventato famoso soprattutto con la serie Netflix Jurassic World - Nuove avventure. Il Dunkleosteus è un'altra creature piuttosto nota agli appassionati, ed è una sorta di grosso pesce corazzato dall'aspetto decisamente minaccioso, mentre lo Shonisaurus è forse la specie più strana e spettacolare presente in questo pacchetto, capace di raggiungere dimensioni vicine al Mosasaurus ma con un aspetto veramente particolare e meno noto rispetto al suo enorme collega marino.