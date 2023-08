Xbox 360: lo store di Microsoft chiuderà i battenti il prossimo anno

"Ciò che non è cambiato è il nostro impegno a preservare la possibilità di giocare ai contenuti già acquistati sul dispositivo preferito, il che significa che ci impegniamo a supportare il gameplay di Xbox 360 per il prossimo futuro , e che sarà ancora possibile giocare e riscaricare i contenuti precedentemente acquistati e connettersi con gli amici."

"Sono cambiate molte cose dal lancio di Xbox 360 nel 2005. La tecnologia si è evoluta, le aspettative dei giocatori sono cambiate e noi siamo concentrati nel rendere Xbox Series X|S il posto migliore per giocare ora e in futuro", recita il post di Microsoft.

Tramite il sito ufficiale di Xbox, Microsoft ha annunciato che chiuderà lo store digitale di Xbox 360 in data 29 luglio 2024 , dopo la quale non sarà possibile acquistare nuovi giochi e DLC tramite la console.

I giochi Xbox 360 retrocompatibili rimarranno disponibili negli store di Xbox Series X|S e One

È bene precisare che la chiusura comporterà l'impossibilità di effettuare nuovi acquisti direttamente da Xbox 360. Tuttavia sarà possibile continuare a comprare giochi Xbox 360 retrocompatibili e DLC tramite gli store di Xbox One e Xbox Series X|S.

Inoltre, Microsoft ha confermato che gli utenti potranno continuare a scaricare e giocare ai loro titoli acquistati su Xbox 360 in precedenza anche dopo il 24 luglio 2024. Anche le funzioni online (se i server sono ancora attivi) continueranno a funzionare come sempre e sarà possibile conservare i salvataggi in cloud.

Microsoft sottolinea che l'app Microsoft Movies & TV non funzionerà più su Xbox 360 a partire dalla stessa data, il che significa che i film e gli show televisivi acquistati tramite il servizio non saranno più visualizzabili sulle console Xbox 360. Tali contenuti continueranno comunque a far parte della libreria dell'utente e quindi rimarranno fruibili su PC, Xbox One e Xbox Series X|S.

Va detto che, nonostante parte della libreria di Xbox 360 rimarrà comunque disponibile tramite gli store di Xbox One e Xbox Series X|S, ci sono tanti giochi non retrocompatibili e pubblicati solo in formato digitale, che di conseguenza spariranno dalla console verdecrociate.