Armored Core 6: Fires of Rubicon, una presentazione è fissata per domani, 18 agosto

C'è una presentazione speciale in livestream fissata per domani, 18 agosto 2023, per Armored Core 6: Fires of Rubicon, con varie informazioni e probabilmente un trailer che dal Giappone chiariranno ulteriori dettagli per questo atteso shooter tattico con elementi RPG.

Come riferito da varie fonti, l'evento Play! Play! Play! Patrocinato da Sony PlayStation ospiterà anche uno "Special Briefing" Armored Core 6: Fires of Rubicon, con una presentazione su ulteriori aspetti del gioco.

C'è già uno streaming pronto in attesa del lancio, dunque basta sintonizzarsi su tale video per il 18 agosto alle ore 12:30 italiane.

A condurre il livestream di presentazione ci saranno il producer Yasunori Ogura e il director Masaru Yamamura, pronti a svelare nuovi dettagli sul gioco. Si tratterà ovviamente di una presentazione in giapponese, ma tra sottotitoli e traduzioni varie verremo comunque a sapere qualcosa di nuovo sul gioco in questione.