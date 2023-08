Epic Games Store: giochi gratis del 17 agosto 2023 disponibili, link per il download

I giochi gratis dell'Epic Games Store del 17 agosto 2023 da ora sono disponibili per il download. Questa settimana riceverete in regalo Black Book e Dodo Peak.

Potrete riscattare i giochi gratis dell'Epic Games Store del data dalle loro pagine dedicate. Da qui potrete raggiungere quella di Black Book e da qui quella di Dodo Peak.

In alternativa, potete avviare il launcher di Epic Games e accedere allo store direttamente da lì. Avete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, ovvero il 24 agosto 2023, per riscattare i giochi. Una volta fatto, questi verranno aggiunti alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se li aveste acquistati.