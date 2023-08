Epic Games Store, il gioco gratis del 24 agosto 2023 annunciato ufficialmente

Come ogni settimana, Epic Games Store ha annunciato il gioco gratis della settimana successiva oltre ai titoli gratuiti del giorno stesso, in questo caso il titolo riscattabile da tutti i suoi utenti a partire dal 24 agosto 2023: si tratta di Homeworld: Deserts of Kharak.

Intanto ricordiamo che da oggi sono disponibili i giochi gratis di oggi, 17 agosto 2023, ovvero l'avventura RPG Black Book e il simpatico action in stile arcade Dodo Peak, come riferito in precedenza. In entrambi i casi, si tratta di esperienze decisamente diverse da quella che potremo vivere con il gioco della prossima settimana.