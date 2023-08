Starfield, le prime recensioni hanno una data ufficiale: ecco quando arriveranno

D'altra parte, il gioco è entrato in fase gold , il precariamento è disponibile in queste ore e i primi codici review dovrebbero essere già nelle mani di vari redattori, dunque non stupisce che anche una prima data di embargo sia già stata fissata ed è anche relativamente vicina.

È ufficiale, le prime recensioni di Starfield hanno una data di uscita , in corrispondenza dell'embargo fissato da Bethesda per fine mese: potrete dunque leggere la recensione del gioco su Multiplayer.it e le maggiori testate internazionali il 31 agosto 2023.

Starfield, recensioni il 31 agosto: un buon segno?

La data fissata al 31 agosto per le recensioni di Starfield può anche rappresentare un segnale positivo per il gioco: si tratta infatti di una settimana prima del lancio ufficiale, cosa che solitamente viene accolta come un buon segno.

Non c'è assolutamente una regola scritta al riguardo, ma quando un publisher fa in modo di consentire la pubblicazione delle recensioni con un certo anticipo rispetto all'uscita del gioco sul mercato significa che, quantomeno, il titolo in questione ha raggiunto la forma completa e (presumibilmente) ottimizzata per tempo, e inoltre si tende a pensare che ci sia meno timore di valutazioni negative in casi del genere.

Ovviamente si tratta solo di supposizioni, ma diciamo che la data di embargo posizionata al 31 agosto per Starfield è una notizia positiva, che va in accordo con alcune prime impressioni che sembrano essere trapelate online, in attesa di saperne di più. Ricordiamo inoltre che Starfield sarà presente alla Gamescom 2023, sebbene in forma non giocabile dal pubblico.