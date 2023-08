Armored Core 6: i requisiti hardware ufficiali minimi e raccomandati per la versione PC

Mesi fa avevamo visto i primi requisiti minimi , ma in questo caso sembra esserci l'elenco completo anche con la configurazione raccomandata, con le informazioni pubblicate sul sito ufficiale di Armored Core 6: Fires of Liberation, vediamo dunque di cosa si tratta.

FromSoftware e Bandai Namco hanno infine svelato i requisiti hardware ufficiali , minimi e raccomandati, per Armored Core 6 Fires of Liberation in versione PC, completando dunque le informazioni che erano state pubblicate in precedenza.

Armored Core 6 sembra molto accessibile come richieste hardware

Come possiamo vedere, non si tratta di requisiti troppo esosi, sia per quanto riguarda i minimi che i raccomandati, dunque la barriera d'ingresso per prendere il controllo del proprio mech da combattimento in Armored Core 6 sembra piuttosto bassa.



Per il resto, abbiamo visto dimensioni e data del preload delle versioni PS5 e PS4, mentre restiamo in attesa del lancio del gioco che è stato fissato per il 25 agosto 2023, dunque manca decisamente poco ad entrare in combattimento.