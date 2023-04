Armored Core 6: svelati i requisiti minimi e il peso della versione PC

Bandai Namco e FromSoftware hanno aggiornato la pagina Steam della versione PC di Armored Core 6: Fires of Rubicon, che ora riporta i requisiti di sistema minimi, che abbiamo elencato di seguito. Nei dettagli apprendiamo anche lo spazio necessario per l'installazione del gioco, che sarà di circa 65 GB.

Sistema Operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5-8600K o AMD Ryzen 3 3300X

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 960 da 4GB o AMD Radeon RX 480, 4GB o Intel Arc A380, 6 GB

Memoria: 12 GB di RAM

DirectX: Versione 12

Spazio d'archiaviazione: 65 GB

Mancano all'appello per il momento i requisiti raccomandati e in ogni caso non viene indicato a quale target di risoluzione, framerate e preset grafici puntano i minimi, dunque bisognerà attendere maggiori informazioni. Tenete inoltre presente che mancano ancora diversi mesi al lancio e dunque le specifiche potrebbero mutare, così come le dimensioni dell'applicazione.

Negli ultimi giorni sono arrivate parecchie novità da parte di FromSoftware. Infatti è stato mostrato un nuovo gameplay trailer e annunciata la data di uscita di Amored Core 6: Fires of Rubicon, fissata per il 25 agosto 2023. Sulle nostre pagine trovate anche la nostra anteprima e l'intervista con Masaru Yamamura e Yasunori Ogura.