Silent Hill: The Short Message rimosso dal database dell'ente di classificazione taiwanese

Silent Hill: The Short Message è stato rimosso dal database dell'ente di classificazione taiwanese, facendo pensare subito a una cancellazione. In realtà Konami non l'ha mai annunciato ufficialmente, quindi è difficile definire lo stato dei lavori, ma qualcosa dietro le quinte deve essere in movimento.

Pur senza l'ufficialità, Silent Hill: The Short Message era emerso dall'ente di classificazione della Corea del Sud e da quello di Taiwan, nonché da materiale trafugato che aveva svelato l'esistenza del progetto.

A riportare della sua rimozione da Taiwan è stato l'insider Dusk Golem su Twitter, che ha appunto parlato di una possibile cancellazione o di un rinvio a data da destinarsi.

Fortunatamente in giro non ci sono solo brutte notizie per gli appassionati della serie Silent Hill, visto che alcune pubblicità di Silent Hill: Ascension sono iniziate ad apparire su Twitter. L'intensificarsi del marketing potrebbe significare che ci sono notizie in arrivo sulla potenziale data d'uscita. Guardacaso si sta avvicinando anche il tempo degli eventi videoludici estivi.