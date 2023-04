Armored Core 6: Fires of Rubicon, gameplay trailer per il gioco di FromSoftware

Armored Core 6: Fires of Rubicon torna a mostrarsi con un nuovo trailer di presentazione, che questa volta mostra qualcosa di più approfondito per il nuovo e atteso gioco da parte di FromSoftware.

Abbiamo pubblicato in questi minuti un'anteprima in esclusiva per Armored Core 6: Fires of Rubicon nella quale vengono spiegati numerosi dettagli su questo nuovo capitolo della serie storica del team di Dark Souls ed Elden Ring.

Inutile dire che il traino fornito dal successo planetario di quest'ultimo ha contribuito molto a dare ulteriore visibilità alla serie che, in precedenza, risultava maggiormente di nicchia, ma sarà interessante vedere l'impatto di questo nuovo capitolo sul mercato.

Abbiamo anche avuto modo di parlare con il director Masaru Yamamura e il producer Yasunori Ogura, con ulteriori informazioni e retroscena che possono essere attinti dall'interessante intervista agli autori di Armored Core 6: Fires of Rubicon. Il trailer ci mostra finalmente qualche scena di gameplay e consente di vedere più da vicino il gioco in questione.

Il gioco presenta alcune variazioni soprattutto per quanto riguarda il sistema di combattimento, più profondo e in qualche modo influenzato forse dall'esperienza di FromSoftware con i souls: questo si vede soprattutto sul fronte dei nemici, in grado di rappresentare delle sfide maggiori e con una grande varietà di comportamenti e caratteristiche, in particolare per quanto riguarda i boss.

A questo punto restiamo in attesa di informazioni sulla data d'uscita di Armored Core 6: Fires of Rubicon su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, che potrebbe ricadere all'interno del 2023.