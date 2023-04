Xbox Games with Gold: i giochi di maggio 2023 sono stati annunciati ufficialmente

Microsoft ha annunciato in via ufficiale quali sono i giochi Xbox Series X|S e One del programma Games with Gold per quanto riguarda il mese di maggio 2023, che ricordiamo fanno parte anche dell'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate. I titoli compresi negli abbonamenti per il prossimo mese, come è ormai nuova usanza, sono due:

Star Wars Episode I Racer - dall'1 al 31 maggio

Hoa - dal 16 maggio al 15 giugno

Star Wars Episode I Racer è una sorta di racing a tema Star Wars, basato sul film Star Wars: Episode I e in particolare sulla celebre "corsa degli sgusci", o pod race. Sebbene possa sembrare un elemento un po' bizzarro su cui impostare un gioco a tema Star Wars, la famosa scena della corsa è uno degli elementi più spettacolari e caratterizzanti della pellicola, riprodotta in maniera convincente in questo titolo uscito originariamente nel 2000 e rilanciato successivamente nel 2020 su Xbox One.

Hoa è invece un affascinante gioco che mischia elementi platform e puzzle, dotato di una bella caratterizzazione grafica in 2D realizzata a mano, in grado di costruire un'atmosfera davvero molto particolare. Si tratta di seguire il viaggio del bizzarro protagonista all'interno di vari livelli caratterizzati da natura rigogliosa e altre ambientazioni, tra minacce ed enigmi da risolvere.

Nel frattempo, ricordiamo che è ancora disponibile Peaky Blinders: Mastermind dei giochi Games with Gold di aprile 2023, e lo rimarrà fino al 15 maggio 2023.