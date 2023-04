Armored Core 6: Fires of Rubicon, nuove immagini e dettagli dal nostro primo contatto

Armored Core 6: Fires of Rubicon si è svelato in maniera più estesa attraverso il nostro primo contatto diretto in esclusiva con il nuovo gioco FromSoftware, dal quale emergono anche nuove immagini e vari dettagli su questo interessante titoli in arrivo questa estate.

Come abbiamo visto nel gameplay trailer con data d'uscita, Armored Core 6: Fires of Rubicon arriverà prima del previsto, con lancio fissato per il 25 agosto 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Le nuove immagini, visibili nella galleria qui sopra, mostrano vari momenti d'azione e di scene d'intermezzo che evidenziano la spettacolarità generale dell'azione, nonostante si tratti di un titolo che richiede comunque un approccio piuttosto ragionato, come un vero e proprio RPG, sotto diversi aspetti.

In base a quanto è emerso nella nostra anteprima di Armored Core VI: Fires of Rubicon, abbiamo avuto modo di sapere che la storia avrà una notevole importanza anche rispetto ai capitoli precedenti, con tanto di finali multipli in base a diverse strade da intraprendere, ma grosse novità riguardano soprattutto il gameplay.

Da questo punto di vista, viene proposto un movimento tridimensionale estremamente libero all'interno del mondo di gioco, con spostamenti a terra e fluttuazioni in aria in base ai diversi equipaggiamenti scelti per i mech. I movimenti appaiono più fluidi, ma il ritmo di gioco risulta comunque una via di mezzo tra i vecchi capitoli e Armored Core: Verdict Day, portando a un gameplay più ragionato.

Il sistema di combattimento è più profondo e complesso, e forse sotto questo aspetto si nota l'influsso dei Souls, con la presenza di nemici più vari e capaci e boss decisamente impegnativi. La scelta delle armi e le varie dotazioni influiscono sul gioco in maniera determinante, mentre alcune variazioni sono riscontrabili nel sistema di puntamento e nell'interazione con gli elementi dello scenario, all'interno di missioni con mappe semi-aperte.