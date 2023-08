Armored Core 6: svelate dimensioni e data del preload delle versioni PS5 e PS4

Mancano poche settimane al lancio di Armored Core 6: Fires of Rubicon e come da tradizione PlayStation Game Size ha svelato in anticipo le dimensioni delle versioni PS5 e PS4 e la data di inizio dei preload.

Stando alla sua soffiata, Armored Core 6: Fires of Rubicon peserà 43.34GB su PS5 e 55,669GB su PS4. In entrambi i casi parliamo della versione 1.01, quindi con già applicata una prima patch correttiva, ma chiaramente le dimensioni potrebbero variare ulteriormente al lancio o nelle settimane successivo con l'arrivo di ulteriori aggiornamenti.

La data di inizio dei preload è fissata al 23 agosto 2023, ovvero due giorni prima del lancio ufficiale, in linea con tutti gli altri giochi pubblicati sul PlayStation Store.