Apple MacBook Air 2020 da 13 pollici: l'offerta Amazon arriva ora a un nuovo prezzo minimo storico

Per gli appassionati di Apple, ora è possibile trovare un'offerta Amazon che propone uno sconto del 31% per l'Apple MacBook Air 2020 da 13 pollici e 8+256 GB. Il risparmio è di 380€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo MacBook è 1.229€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo Apple MacBook Air 2020 propone uno schermo da 13,3 pollici, 8 GB di RAM e uno spazio di archiviazione pari a 256 GB (SSD). MacBook Air funziona perfettamente in combinazione con iPhone e altri dispositivi Apple. La batteria promette fino a 18 ore di utilizzo. Monta un chip Apple M1 con CPU 8-core.