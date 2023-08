Lords of the Fallen avrà dei DLC? Dipende dal feedback dei giocatori

"Abbiamo in mente diverse cose che dipenderanno dal feedback della community ", ha detto Gascon. "Quindi, fondamentalmente, ora dobbiamo pianificare il futuro, che è il nostro piano originale, lavorando sul prossimo gioco. Ma se la community ci chiederà altri contenuti, potremmo fare uno sforzo per creare altri contenuti per il gioco che stiamo lanciando adesso, quest'anno. Dipenderà molto da questo fattore."

Gli sviluppatori di HexWorks hanno parlato del supporto post-lancio di Lords of the Fallen , spiegando che hanno alcune idee in mente per degli possibili DLC , che tuttavia prenderanno forma solo nel caso ci sia dell' interesse da parte dei giocatori .

Lords of the Fallen verrà supportato per mesi dopo il lancio

DLC o no, Gascon ha promesso che Lords of the Fallen verrà supportato per almeno 6 - 12 mesi dopo il lancio tramite aggiornamenti gratuiti che includeranno miglioramenti e modifiche richieste dai giocatori.

"Inoltre, dopo il lancio, forniremo aggiornamenti gratuiti, come miglioramenti, in base alle richieste e i feedback. Lo faremo per almeno sei mesi o un anno dopo il lancio, in base a quello che ci verrà chiesto. È una cosa che faremo dopo il lancio.

Vi ricordiamo che Lords of the Fallen sarà disponibile a partire dal 13 ottobre 2023 per PS5, Xbox Series X|S e PC. Nei giorni scorsi sono arrivati ulteriori dettagli dalle interviste concesse dal team di sviluppo, come ad esempio risoluzione e framerate delle versioni console e una stima del numero di ore necessarie per portare a termine il gioco.