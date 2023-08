The Texas Chain Saw Massacre: primi voti positivi per l'horror multiplayer di Sumo Digital

Sono disponibili in rete le prime recensioni di The Texas Chain Saw Massacre il che ci dà modo di avere un'idea di come è stato accolto dalla critica il l'horror con multiplayer asimmetrico di Sumo Digital basato sul franchise cinematografico omonimo ("Non aprite quella porta" in Italia).

Per chi non lo conoscesse, The Texas Chain Saw Massacre è titolo multiplayer horror asimmetrico basato sull'iconico film horror del 1974 "Non Aprite Quella Porta" che sotto diversi aspetti ricorda le dinamiche viste in Dead by Daylight. Ci sarà dunque un giocatore che impersona Leatherface e avrà il compito di dare la caccia agli altri giocatori, che invece dovranno cercare di sopravvivere in ogni modo possibile.

Sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC su Steam il prossimo 18 agosto 2023 e sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass sin dal lancio.