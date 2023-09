Mortal Kombat 1, Dave Bautista prova il gioco in un video diario

Dave Bautista ha giocato Mortal Kombat 1 in un video diario in cui l'attore ed ex wrestler parla di come sia un appassionato di lunga data della serie targata NetherRealm Studios: quand'era più giovane il suo personaggio preferito era Liu Kang, ora è Scorpion.

Protagonista del recente trailer live action di Mortal Kombat 1, Bautista ha lodato anche la componente visiva del gioco, sempre più realistica ma non al punto da metterti a disagio per via della sua ben nota ultraviolenza.