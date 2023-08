Mortal Kombat 1: un trailer live-action con protagonista Dave Bautista

Un omaggio allo spot del 1993 "Mortal Monday"

Il trailer di oggi, intitolato "It's In Our Blood", è stato diretto dal noto regista di spot pubblicitari Tom Kuntz, mentre la fotografia è stata curata dal direttore della fotografia nominato all'Oscar Matthew Libatique (A Star is Born).

Si tratta di una rivisitazione del celebre spot pubblicitario "Mortal Monday" del 1993, che potrete guardare qui sotto, dove anche in quel caso una folla si radunava in strada esclamando il titolo del picchiaduro.

"Ricordo vividamente lo spot originale di Mortal Monday, in particolare l'iconico urlo", ha dichiarato Bautista in un comunicato stampa "È stato quello a dare il via al mio percorso di fan di Mortal Kombat, che continua ancora oggi a 30 anni di distanza. Sono davvero entusiasta e onorato di far parte dell'eredità del gioco".

Vi ricordiamo che Mortal Kombat 1 sarà disponibile nei negozi a partire dal 19 settembre 2023 per PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.