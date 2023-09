Starfield: il taglio della versione PS5 lo ha reso un gioco migliore, per Todd Howard

Stando a Todd Howard, l' esclusiva Xbox di Starfield ha reso il gioco migliore. La mancanza di una versione PS5 ha consentito al team di sviluppo di concentrarsi maggiormente su altri aspetti. Il dirigente di Bethesda, nonché director del gioco, ha toccato l'argomento in un'intervista concessa alla BBC, in cui ha parlato del titolo appena lanciato.

Un gioco migliore

Starfield è un gioco più focalizzato

Secondo Howard, "Quando crei qualcosa di esclusivo puoi concentrarti di più. Il motivo? "Sai che si tratta dell'hardware o del dispositivo su cui le persone giocheranno, quindi la capacità di concentrarsi su di esso porta sempre a creare un prodotto migliore. Naturalmente, desideri che le persone possano giocarci. Ma essere con Xbox significa una maggior facilità di accesso."

Howard ha aggiunto anche che Bethesda si aspetta che il gioco faccia il lancio migliore di sempre della compagnia, grazie ai 25 e più milioni di abbonati del Game Pass, che potranno giocarlo da subito. Inoltre per lui Starfield trarrà beneficio dall'essere associato al marchio Xbox, come ad esempio è accaduto per Zelda e Nintendo Switch.

Inizialmente Starfield fu concepito come un titolo multipiattaforma. I piani cambiarono quando Sony provò a renderlo un'esclusiva per le sue piattaforme, motivando Microsoft ad acquisire Zenimax, incamerando il gioco e rendendolo esclusivo per Xbox. Naturalmente potete giocarci anche su PC e su tutti i dispositivi compatibili con Xcloud, nel caso in cui siate degli abbonati a Game Pass Ultimate.