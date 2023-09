Bloodstained: Ritual of the Night ha venduto più di due milioni di copie

L'editore 505 Games e lo studio di sviluppo ArtPlay hanno annunciato che Bloodstained: Ritual of the Night ha venduto più di 2 milioni di copie in tutto il mondo. Il risultato, ottimo per il metroidvania nato da una campagna Kickstarter, è stato raggiunto nel mese di agosto 2023.

Modalità VS e Chaos

I nuovi contenuti sono quasi pronti

Il post con l'annuncio dei dati di vendita è stato utile anche per annunciare l'arrivo di novità sulle modalità online "VS" e "Chaos", attualmente in sviluppo ma quasi ultimate, come spiegato dagli sviluppatori.

ArtPlay ha spiegato che l'aggiunta della funzionalità multiplayer "ha causato alcune difficoltà e ritardi che non ci aspettavamo, ma continuiamo a progredire. Siamo vicini al completamnto dei nuovi contenuti."

Comunque sia, per adesso non è stato mostrato niente delle due modalità aggiuntive. Ci sarà una presentazione il 14 settembre 2023, da cui ci si aspetta di vedere entrambe e in cui alcuni pensano che potrebbe essere annunciato il seguito del gioco, considerando che Bloodstained: Ritual of the Night è stato pubblicato nel 2019.

Va anche detto che da allora ha ricevuto moltissimi aggiornamenti, che hanno aggiunto molti nuovi contenuti, tra i quali una modalità classica che richiama il primo Castlevania.