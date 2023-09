GTA 6 costerà 150 dollari al lancio? Così vuole una voce di corridoio

Un prezzo esagerato?

Quanto costerà GTA 6?

La conversazione riguardante GTA 6 sarebbe avvenuta nel 2022. Rockstar Games è stata molto decisa nell'operazione di rimozione dalla rete delle informazioni riservate, ma allo stesso tempo non è riuscita a far sparire tutto, tanto che le notizie in merito continuano a uscire. Naturalmente tanta attività ha dato forza alle voci di corridoio stesse, che hanno iniziato a moltiplicarsi.

Naturalmente per ora non c'è niente di confermato, quindi prendete la notizia con le dovute cautele. Anche perché Rockstar non ha ancora nemmeno presentato GTA 6, nonostante pare sia il gioco più desiderato da Bill Clinton.

Comunque sia immaginiamo che un prezzo simile non farebbe felice molti giocatori, considerando anche le reazioni avute all'aumento di 10€ del prezzo medio dei giochi con l'ultima generazione di console.