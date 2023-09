One Piece, il cosplay di Boa Hancock di NadyaSonika è davvero perfetto

One Piece è sempre uno dei pilastri in termini di ispirazioni per le cosplayer, come dimostra anche questo splendido cosplay di Boa Hancock da parte di NadyaSonika, che riesce davvero a riprodurre alla perfezione il personaggio.

Imperatrice di Amazon Lily, Boa Hancock è uno dei personaggi più gettonati per i cosplay, trattandosi in effetti di uno dei più carismatici dell'intera serie di anime/manga, recentemente diventata anche una serie TV. Proprio in occasione del lancio di questa su Netflix, sembra ci sia stato anche una nuova spinta verso i cosplay a tema, che stanno nuovamente affollando i social network.

Boa Hancock, protagonista di questo cosplay, è il capitano delle Piratesse Kuja, membro della Flotta dei Sette prima dello scioglimento del gruppo, ed è in effetti una donna che non passa propriamente inosservata.

Nella serie One Piece viene definita "la donna più bella del mondo", nonostante abbia anche una notevole concorrenza. Per mantenere fede alla sua fama, Boa Hancock si mostra sempre altezzosa ed estremamente elegante, in grado di affascinare chiunque (tranne Rufy, a quanto pare).

La Boa Hancock qui riprodotta da NadyaSonika, come spesso accade ai suoi cosplay, è particolarmente ben ricostruita, a partire dal vestito complesso e sfarzoso, per arrivare al taglio di capelli e al trucco generale.