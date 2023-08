Gears of War, a Zack Snyder piacerebbe dirigere il film Netflix

Zack Snyder vorrebbe tanto dirigere il film di Gears of War prodotto da Netflix: lo ha rivelato il regista nel corso di un'intervista concessa a IGN sullo showfloor della Gamescom 2023, rispondendo alla domanda di un utente.

Intervenuto ieri sul palco dell'Opening Night Live per presentare il nuovo trailer di Rebel Moon, Snyder si è trovato un po' in difficoltà a parlare della cosa, perché come sappiamo questo tipo di trattative non vanno mai portate avanti pubblicamente, ma il suo rapporto con la piattaforma streaming è senza dubbio eccellente.