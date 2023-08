OutRage annunciato per PC con un trailer, è un brawler per 32 giocatori

OutRage è stato annunciato al Future Games Show 2023 con un trailer: si tratta di un curioso brawler per 32 giocatori in cui potremo prenderci a pugni all'interno di diversi scenari, raccogliendo potenziamenti per fare in modo che il nostro personaggio diventi inarrestabile.

Sviluppato da Hardball Games, OutRage ci metterà a disposizione un repertorio di mosse ampio e spettacolare, con la possibilità di distruggere tutto ciò che si trova all'interno delle ambientazioni e scatenare la Furia non appena il nostro indicatore sarà pieno.