PS Plus: in Turchia il prezzo è cresciuto del 600%, gli utenti sono in rivolta

Il prezzo dell'abbonamento è cresciuto in tutto il mondo , Italia compresa, ma solo in Turchia pare aver subito una tale lievitazione. Per dire, la fascia Extra è passata dal costare 400 lire turche (13,90 euro al cambio attuale), a costare 2340 lire turche (81,33 euro al cambio attuale). Ma vediamo gli aumenti di tutte le fasce:

Sony ha lasciato letteralmente di stucco i suoi utenti che abitano in Turchia, aumentando il prezzo dell' abbonamento annuale a PS Plus del 600%. Sì, avete letto bene.

Aumenti proficui per Sony

Gli aumenti hanno fatto bene alle casse di Sony

Come già detto, un aumento del genere ha colto di sorpresa gli utenti turchi, che non si aspettavano qualcosa di simile e che stanno protestando veementemente per il trattamento ricevuto. Vedremo che conseguenze ci saranno per Sony.

I benefici per la multinazionale giapponese sono molteplici ed evidenti, con la previsione di un netto aumento dei ricavi per utente che ha già portato le borse a reagire in modo più che positivo alla novità, facendone crescere il titolo di più del 3% all'annuncio.

Secondo l'analista di CLSA Amit Garg, la mossa potrebbe portare a un aumento degli utili operativi annuali di Sony di 378 milioni di dollari, con la possibilità di una crescita ulteriore nel lungo periodo. Certo, comporta anche dei rischi, perché gli aumenti potrebbero anche portare molti a disdire il loro abbonamento, in particolare in paesi come la Turchia, dove la cifra da spendere è diventata molto più alta che in passato.