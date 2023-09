Mortal Kombat 1: roster svelato da un leak dalla versione Switch, che è stata definita terribile

Mancano ancora alcuni giorni al lancio di Mortal Kombat 1 eppure a quanto pare qualcuno è riuscito a mettere in anticipo le mani su una copia per Nintendo Switch, condividendo poi sui social delle foto che mostrano l'intero roster di combattenti e personaggi Kameo. Ha anche offerto le sue impressioni sulla versione per la console portatile, che a suo avviso è tutt'altro che ben ottimizzata.

Le immagini incriminate sono state condivise su Reddit e Imgur dall'utente rearisen. Probabilmente NetherRealm e Warner Bros. proveranno a bloccarle nelle prossime ore, ma ormai la fuga di informazioni è talmente diffusa che difficilmente eventuali manovre di contrasto daranno i loro frutti.